Muratpaşa Belediyesi, Karayolları'na set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası ilk maçında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA
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Muratpaşa Belediyesi, Karayolları'na set vermedi!
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01 Aralık 2023 16:11
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası ilk maçında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Ankara Ziraat Bankkart

Hakemler: Yasin İlhan, Erhan Alparslan

Karayolları: Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Eylül Durgun, Strunjak, Dilay Özdemir (Selin Navruz, Alara Altundağ, Leban, Saracbas)

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, Markova, Ceren Karagöl, Samedy, Guerra, Hande Korkut (Derya Çayırgan, Burcu Şentürk)

Setler: 22-25, 22-25, 17-25

Süre: 85 dakika (29, 31, 25)

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