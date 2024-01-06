Murat Sancak'tan flaş açıklama!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Sancak, teknik direktörlük için Serkan Damla'yla yola devam edeceklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Murat Sancak'tan flaş açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2024 22:40
Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Takımdan ayrılan futbolcular için, "Gitmesi gerekenlerdi" diyen Sancak, teknik direktör olarak Serkan Damla'yla yola devam edeceklerini söyledi.

İşte Murat Sancak'ın açıklaması:

"Herkes rahat olsun, dümende tam gaz gidiyoruz. Bazen ayrılıklar daha da güçlendirir. Transfer çalışmalarımız devam ediyor, görüşmelerde 4-5 oyuncu alıp yolumuza bakacağız. Hedefimiz yine ilk 5, değişen bir hedefimiz yok. Gidenler gitmesi gerekenlerdi, gelenlere de hoş geldin. Var olanlarla iyi bir ekip olarak ve Serkan Damla'yla yola devam edeceğiz. 7 eksikle bile karakter koyan bir takımımız var, o oldu şu oldu, bunları boş verip takımınıza sahip çıkın, bırakın dedikodu yapanları, akbabalar gibi bekleyip böyle zamanda leşe konmaya çalışanları kale almayın, her zaman her daim Adana Demirspor olacak ve var olmaya devam edecek ve hedefi her zaman Avrupa olacak, Allah nasip eder inşallah"

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery