Murat Sancak: '1 kuruş borcumuz yok'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kulübün mali durumu ve satışa sunulacak localar ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Kulübün borcunun olmadığını hatta kasasında para olduğunu belirten Başkan Sancak, "Biz transferleri yaparken bütçemiz doğrultusunda yapıyoruz. Bazı kişiler, kulüp zor duruma düşecek diye yazıp çiziyor. Öyle birşey yok. Şirket ile yönetilen bir kulüp burası, profesyonel olarak yönetiliyor. Bütçelerimiz var. Adana Demirspor'un şu an borcu yok hatta 48 milyon TL kulübün kasası artıda. Harcama limitimiz 110 milyon TL, yüzde 25 sapma ile 145 milyon TL oluyor. Şirket olduğumuzdan ve bazı transferlerimizin ücretlerini sponsorlar ödediğinden dolayı Federasyona başvurumuzu yapacağız. Bu harcama limiti 170-180 milyon TL civarına çıkacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Localar ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan, "Toplam 44 adet locamız var. Loca fiyatlarımız 200 bin TL'den başlayacak ve 1 milyon TL'ye kadar satışa sunulacak." dedi. (Yeni Adana)



