Murat Şahin: "Hata yapanın kaybettiği bir maç oldu"

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Şahin: 'Hata yapanın kaybettiği bir maç oldu'
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21 Şubat 2025 23:33

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, "Hata yapanın kaybettiği bir maç oldu. Bundan sonrası için maksimum galibiyet alıp tekrar umutlarımızı ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şahin, kendi yaptıkları bir hatanın ardından gelen golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattıklarını söyledi. 

İkinci yarı skoru çevirmek için çalıştıklarını anlatan Şahin, iki tarafın da pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadığı bir maç olduğunu dile getirdi.

Eksikleri olduğu için çok fazla hamle yapmadığını vurgulayan Şahin, "Elimizden geldiği kadar çalıştık. Oyuncular da uğraştı. Hem hava şartları hem de maçın stresi vardı. Yenilmek istemeyen iki takım vardı sahada. Genel anlamıyla özetleyecek olursak hata yapanın kaybettiği bir maç oldu. Bundan sonrası için maksimum galibiyet alıp tekrar umutlarımızı ileriye taşımak istiyoruz." diye konuştu.


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