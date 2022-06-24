Beşiktaş hem sol kanat hem de santrfor olarak düşünülen Jackson Muleka'yı, Kongolu forvet de Beşiktaş'ı çok istiyor ama Standard Liege işi bozuyor. Üstelik çileden çıkaracak hareketle...Muleka'nın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirleyen Belçika ekibi, kiralama ücretinin ise 2 milyon euro olduğunu iletti. Üstelik kiralama sözleşmesinde Beşiktaş'a satın alma opsiyonu da vermeyen Standard Liege, Muleka'yı isteyen Burney'ye ise büyük kolaylık tanıyor.Burnley'nin tekrar Premier Lig'e yükselme ve Muleka'nın üstün performans göstermesi ihtimalini göz önüne alan Belçikalılar, İngiliz ekibinden kiralama ücreti talep etmiyor. Bu gelişmeyi öğrenen başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi yapılan son teklifle rest çekti. Belçika ekibine, satın alma opsiyonlu 1,5 milyon euroluk bir senelik kiralama teklifinde bulunuldu ve 3,5 milyon euo da satın alma opsiyonu için bonservis bedeli teklif edildi. Standard Liege'in siyah beyazlıların son teklifine vereceği cevap bekleniyor.