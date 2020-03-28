Muhammed Elneny'nin Ada planı var

Siyah-Beyazlılar'ın İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny, Beşiktaş'ta ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekmişti.Kalitesiyle kısa sürede ilk 11'in değişilmez ismi olan ve Atiba'yla yakaladığı uyumla dikkat çeken Mısırlı oyuncu, zorunlu olarak sezon sonunda Ada'ya geri dönecek.Sözleşmesinde 18 milyon Euro'luk satın alma maddesi bulunan tecrübeli orta saha oyuncusunun, Arsenal'de yer bulamasa bile kariyerine başka bir Premier Lig ekibinde devam edeceği belirtildi.