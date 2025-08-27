27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Muğlaspor transferde kaleci aldı

Muğlaspor, sezonun ilk maçı öncesi 21 yaşındaki kaleci Arel Ekinci'yi kadrosuna kattı.

calendar 27 Ağustos 2025 13:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanında çıkacağı kendisi için sezonun ilk maçı öncesi tekrar transfere yönelen Muğlaspor, 21 yaşındaki kaleci Arel Ekinci'yi aldı.

Futbola Almanya'da Hertha Berlin altyapısında başlayan Arel, kariyerinde sırasıyla Hatayspor, Nevşehir Belediyespor ve Kırıkkale FK formaları giydi.

Genç file bekçisi geçen sezonu ise İskenderunspor'da kiralık olarak geçirdi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı hazır bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
