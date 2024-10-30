Mourinho'nun stajyeri: Ruben Amorim

SPORX DETAY - Manchester United'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Ruben Amorim ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.



Ruben Amorim'in teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce 2017/18 sezonu içerisinde Jose Mourinho'nun yanında staj yaptığı ve Mourinho'nun tarzını yakından incelediği ortaya çıktı.



MOURINHO STAJININ ARDINDAN YÜKSELDİ



Amorim, Mourinho'nun yanında yaptığı stajın ardından 2018/19'da Casa Pia'daki teknik direktörlük görevine başladı. Burada 4 maç geçirdikten sonra Braga B'ye teknik direktör oldu. Aralık 2019'da ise Braga'nın teknik direktörü oldu ve 13 maçta 2.38 puan ortalaması yakalayıp, ayrıca Portekiz Lig Kupası'nı kazandırıp sezon ortasında Sporting'e 10 milyon euro bonservis karşılığı geçti.



Genç teknik adam Sporting'i uzun yıllardır içerisinde bulunduğu istikrarsızlıktan çıkarıp 2 kez Portekiz Ligi şampiyonu, 2 kez Portekiz Kupası sahibi yaptı.



MOURINHO: "AMORIM YETERLİ KAPASİTEYE SAHİP"



Mayıs 2024'te Amorim'in başarıları hakkında konuşan Mourinho, "Amorim'i bir teknik adam ve bir antrenör olarak çok severim. Herhangi bir ligde ve herhangi bir kulüpte işini başarıyla yapacak kapasiteye sahip." demişti.



"SÜREKLİ MESAJLAŞIRIZ"



Amorim, geçen yıl Sporting Lizbon'un Arsenal'i elediği UEFA Avrupa Ligi eşleşmesi sonrası 'Yeni Mourinho sen misin?' sorusuna ise, "Mourinho, türünün tek örneğidir. Sürekli mesajlaşırız. Ben yeni Mourinho değilim. Tarihte asla yeni bir Mourinho olmayacak." cevabını vermişti.



"TEK ROL MODELİM VAR; MOURINHO"



Amorim, 2017 yılında Tribuna Expresso'ya yaptığı açıklamada ise idolünün Mourinho olduğunu dile getirmişti. Amorim, "Mourinho benim rol modelim. Her teknik direktörün oyun farklı yaklaşımları vardır, bazılarını beğenirim. Mesela Guardiola'yı beğenirim. Ancak, benim için tek bir idol var, o da Mourinho. Onun nasıl oynattığını izledim, oyuna bakış açımı Mourinho'dan aldım." ifadelerini kullanmıştı.



Genç teknik adam, "Rakiplerini olağanüstü şekilde iyi analiz eder, takımını buna göre hazırlar. Kazanmak için birçok yolu takımına adapte eder." demişti.



