Mourinho, EURO 2024 favorilerini açıkladı

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, EURO 2024 öncesinde bir tahminde bulundu. Mourinho, Portekiz Milli Takımı'ndan davet alıp almadığını da açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mourinho, EURO 2024 favorilerini açıkladı
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02 Mayıs 2024 19:24
Son olarak Serie A ekibi Roma'da görev yapan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, EURO 2024 ile ilgili bir tahmin yaptı.

Bir etkinlikte konuşan Mourinho, EURO 2024'te favori ve en güçlü olan üç takımın Portekiz, Fransa ve İngiltere olduğunu söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Sürprizler olabilir evet. Ancak oyuncuların kalitesine bakıldığında Portekiz'in kazanmak için turnuvaya gitmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi. 

Mourinho sözlerine devam ederek şunları ekledi: "Portekiz olarak artık harika iş çıkaran bir teknik direktör ve harika bir oyuncu nesliyle Euro'dayız. Sürecin iyi gitmesini, yani kazanmayı istiyorum.'' dedi.

Milli takımdan davet alıp almadığıyla ilgili gelen soruya cevap veren Mourinho, ''Hiçbir Portekiz kulübünden davet almadım." yanıtını verdi. 

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