Mourinho'dan Maximin açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçıyla takıma geri dönen Allan Saint-Maximin ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Maximin açıklaması!
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28 Mart 2025 23:42
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçının ardından Allan Saint-Maximin ile ilgili konuştu.

Portekizli teknik adam, "Maximin, fiziksel olarak iyi durumda değildi. Milli arada ona bireysel antrenman yapıp kendini geliştirme fırsatı verdik. 20 dakika buldu. Performansı takım gibiydi. Onun için geri dönmüş olmak güzel bir durum." dedi.

Samsunspor ve Rangers maçlarının kadrosunda yer almayan Maximin, Bodrum FK maçında sonradan oyuna girerek formasına kavuşmuştu.

Fenerbahçe'de bu sezon 27 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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