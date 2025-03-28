Mourinho'dan Maximin açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçının ardından Allan Saint-Maximin ile ilgili konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Portekizli teknik adam, "Maximin, fiziksel olarak iyi durumda değildi. Milli arada ona bireysel antrenman yapıp kendini geliştirme fırsatı verdik. 20 dakika buldu. Performansı takım gibiydi. Onun için geri dönmüş olmak güzel bir durum." dedi.
Samsunspor ve Rangers maçlarının kadrosunda yer almayan Maximin, Bodrum FK maçında sonradan oyuna girerek formasına kavuşmuştu.
Fenerbahçe'de bu sezon 27 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Portekizli teknik adam, "Maximin, fiziksel olarak iyi durumda değildi. Milli arada ona bireysel antrenman yapıp kendini geliştirme fırsatı verdik. 20 dakika buldu. Performansı takım gibiydi. Onun için geri dönmüş olmak güzel bir durum." dedi.
Samsunspor ve Rangers maçlarının kadrosunda yer almayan Maximin, Bodrum FK maçında sonradan oyuna girerek formasına kavuşmuştu.
Fenerbahçe'de bu sezon 27 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.