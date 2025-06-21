20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
6-0
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
3-1
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
0-1
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
2-1
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
0-1
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
1-0
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
3-1
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
2-1
20 Haziran
Shamrock -Cork City
4-1

Mourinho'dan Ali Koç'a: "Skriniar'ı bir an önce alın!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Skriniar'ın bonservisinin bir an önce alınmasını istedi ve "Yeni sezon kampında görmek istiyorum" dedi. Yönetim Skriniar'ı ikna etmeye çalışıyor.

calendar 21 Haziran 2025 09:32 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025 09:33
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Mourinho'dan Ali Koç'a: 'Skriniar'ı bir an önce alın!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geçen sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar, sergilediği performansla teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi olmuştu.

Slovak oyuncu için lig biter bitmez yönetim, Fransız ekibiyle temasa geçti ve bonservis konusunda prensip anlaşmasına vardı. Ancak Slovak stoper, Inter, Napoli ve Galatasaray'ın da kendisine teklif yapmasından dolayı Fenerbahçe'den PSG'den kazandığı senelik 12 milyon euroyu talep etti. Bunun üzerine görüşmeler durduruldu. Alternatiflere yönelindi.

"SKRINIAR'I BİR AN ÖNCE ALIN"

Teknik direktör Jose Mourinho ise bunun ardından devreye girdi ve yönetimle görüşerek; "Skriniar'ın bir an önce bonservisini alın. Yeni sezon kampında görmek istiyorum" dedi. Yönetim, bunun üzerine daha önce önerdiği yıllık 7 milyon euro net maaşa bonuslar ekleyerek yeniden bir teklif sundu ve Slovak stoperi ikna etmeye çalışıyor. Şu ana kadar Milan Skriniar'a en iyi maaş sunan takım Fenerbahçe.


90 DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe ile sezonun ikinci yarısında 23 karşılaşmaya çıkan ve 3 kez ağları havalandıran Milan Skriniar, tüm karşılaşmalarda 90'ar dakika sahada kalmayı başardı. Oyuncu sakatlık ve ceza durumu yaşamadı. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.