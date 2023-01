Moryke Fofana: 'İkinci devre daha zor olacak'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un orta saha oyuncusu Moryke Fofana, ligin ikinci yarısının daha zor geçeceğini belirtti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli oyuncu Fofana'nın Antalya kampı ve ligin ikinci yarısıyla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.



Yoğun şekilde ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Fofana, "Kamp çok güzel gidiyor. Çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah ikinci yarıya iyi şekilde hazır olacağız. Kamp yapmaya geldiğimizde takım arkadaşlarımızla her şeyi birlikte yapıyoruz ve birlikte daha fazla vakit geçiriyoruz. Bana göre kampta futbol takımından ziyade aile oluyoruz. Umarım bunu sahada hissederiz ve her şey bizim lehimize olur." ifadelerini kullandı.



İlk yarıda takımda çok sayıda sakat oyuncu bulunmasına rağmen devreyi ikinci sırada bitirmeyi başardıklarını hatırlatan Fofana, şöyle devam etti:



"Ama bu kolay olmadı. En önemli şey ikinci yarıya hazır olmak. Altay'a karşı oynayacağımız ilk maç bizim için çok ama çok kritik ve iyi bir maç olacak. İnşallah bu maçı kazanırsak öz güvenimiz artacak. Çok çalışıp herkesi mutlu edeceğiz. İlk yarıdan daha güçlü olacağız. İlk yarı zordu ama ikinci yarı her takım için daha zor olacak. Biz daha çok çalışıp, İnşallah yüzde 100 hazır olacağız ve iyi bir ikinci devre geçireceğimize inanıyorum."



Fildişi Sahilli oyuncu, ligin ikinci yarısında taraftara daha fazla ihtiyaçları olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Her maçı kazanmak istiyoruz ama futbolun doğasında olduğu gibi bazen kazanıyorsun, bazen berabere kalıyorsun, bazen de yenilebiliyorsun. İkinci yarıda da kazanacağız, berabere kalacağız, bazen de kaybedeceğiz. Burada en önemli şey birlikte olmamız. Eğer bir aile gibi birlikte olursak çok daha güçlü olacağız. Bunun için de taraftarımıza daha fazla ihtiyacımız olacak. İnşallah her şey güzel olur. Taraftarlarımız sayesinde deplasman maçlarımızda bile evimizde oynuyormuşuz gibi hissettik. Bizi desteklemeye çok geliyorlar. Onlarla birlikte daha fazla gol atmak için motive oluyoruz."





