Montero'dan ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ta forma giyen Francisco Montero, Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.



İspanyol stoper, ayrılık haberlerine ilişkin, "Ocak'ta iyi teklifler gelirse, menajerimle bunları konuşup, değerlendireceğim. Kendim için en iyisi ne ise onu yapacağım" ifadelerini kullandı.



İspanyol basınının Elche'nin ilgilendiğini yazdığı 23 yaşındaki futbolcu, bu konuda gelen soruya ise, "İlgilenen takımlar var. Daha önce söylediğim gibi benim için en iyisi ne ise onu yapacağım" cevabını verdi.



Montero, bu sezon Beşiktaş'ta sadece bir maçta süre aldı.





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