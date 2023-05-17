Montella'dan Beşiktaş maçı açıklaması

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



İtalyan teknik adam, ligde gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine şu cevabı verdi;



"Hazırlanması gereken, maçların en güzellerinden bir tanesine hazırlanacağız. Belki rakibimiz bugün oynamadı, dinlendi. Belki biz uykusuz kalacağız ama bu tür maçlara hazırlanmak çok önemli. Bazen sizden bir şeyler alsa da, iyi bir teste çıkmamız gereken bir maç olduğunu biliyoruz. Ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takıma karşı oynayacağız. Bizim için çok güzel bir maç olacak. Biz bu teste hazırlıklı bir şekilde geleceğiz"



BASIN TOPLANTISI



Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, çok değerli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.



Ligi 4. sırada tamamlamak için büyük bir avantaja sahip olduklarını dile getiren Montella, "Bakalım ligin sonunda nereye kadar gideceğiz. Şu andaki durumdan memnunum. Maça çok iyi başladık. Hatta ilk 20 dakikada bu maçın skorunu daha önceden ele alabilirdik. İlk yarıda bu pozisyonları atamadık ve şanssız bir gol yedik. İkinci yarıda ilk dakikadan itibaren verdiğimiz reaksiyon çok değerliydi. Golleri bulduk ama rakibin kontralarıyla canımızın yanmasına rağmen, son dakikaya kadar iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARININ EN FORMDA TAKIMI"



Hafta sonunda oynanacak Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Montella, sözlerine şöyle devam etti:



"Bizim için çok önemli bir test olacak hafta sonu. Belki rakibimiz dinlenmiş vaziyette olacak ama bizim enerjimizi toparlamamız gerekiyor. Bu maçlara yüzde 100'ünüzü vererek çıkmanız gerekiyor. Rakibimiz ligin ikinci yarısının en formda takımı. O yüzden biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız."



Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo'yla karşılaşmalarının çok zevkli olduğunu belirten Montella, "Pirlo arkadaşım ve onunla karşılaşmak çok güzel. Bu tarz maçlarda çok da şikayet edemiyorsunuz. Hem arkadaşsınız hem de aynı dili konuşuyorsunuz. Kendinizi tutmanız gerekiyor." açıklamasını yaptı.



Vincenzo Montella son olarak takımın formda ismi Cherif Ndiaye'nin performansından çok memnun olduğunu belirtti.



