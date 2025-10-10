Montella: 'Benim için gurur meselesi'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu."Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık. Ne gerekiyorsa yaptık. Yeni bir hocaları olduğunu biliyoruz, geçmişine de baktık oyunu için. Çalışma fırsatımız oldu. Rakibin güçlü ve zayıf yanlarına bakıyoruz hep. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz.""Şunun farkındayız, yeni bir hoca ve yeni bir heyecan getirecek. Son bir fırsat olarak görüyorlar. Çok sıcak bir atmosferde karşılaşacağız. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takım ve zaman zaman çok kompakt oynayan bir takım. Gereken şekilde çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.""İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. Geldiğimden beri birçok ilke imza attık. Tarihi değiştirmek istiyoruz ve yarın da bir ilke imza atmak isteriz açıkçası.""Can Uzun, çok iyi bir futbolcu. Genç yeteneklerimizden biri. İkinci ligde oynarken benimle oynamaya başladı. Ona ne kadar inandığımızı herkes biliyor diye tahmin ediyorum. Ona karşı olan ümidimiz, potansiyeline inancımız çok büyük.""Çok negatif bir maçtı hepimiz açısından. İlk dakikalardan bahsediyorum, iyi başladığımız bir maçtı. Sonrasında 2 gol yedikten sonra inancımızı kaybettik gibi oldu. Bu iyi değil, tekrarının olmasını hiç istemiyoruz. Bunun farkındalığı ile hareket ediyoruz. Bu maçı analiz ederken çok zorlandık. Çok can yakan sonuçlar. Bu sonuçları sevmiyorum. Çok önemli bir ders oldu. 2002'de de ağır bir mağlubiyet gelmişti, sonrasında muazzam bir turnuva geçirmişti takımımız. Avrupa Şampiyonası'ndan önce de oldu. Tarihimizde var bunlar. Bunlar bizi motive ediyor ve itiyor. Dersimizi aldık ve en iyisini yapmak için yarın sahada buluşacağız.""İlk maçta kırmızı karta kadar çok doğru yönettik. Farklı bir deplasmanda çok iyi giden bir maçtı. Kırmızı karttan sonra rakibin sayısal üstünlüğü sahaya yansıdı. Agresif ve kompakt oynayan bir takım görüntüsü verdik. İspanya'ya karşı ilk dakikalar haricinde, zaman zaman geri dönüş sinyalleri gördük ama genel olarak kompakt olamadık, mesafeleri kaçırdık. Zorlu ve ders niteliğinde oldu. Bu maçta da eskisi gibi agresif ve kompakt oynayan takımı görmek istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız.""Gerçekleşirse çok büyük gurur duyarım. Benim için gurur meselesi. İsimle ilgili aramızda şakalaştık. Resmiyet kazanmadığı sürece isim söylemiyorum."A Milli Takım'da Montella ile birlikte Uğurcan Çakır yer aldı.Uğurcan Çakır, sakatlığı ve son durumuyla ilgili gelen sorunun ardından,yanıtını verdi.