Monaco'dan 15 milyon euroluk transfer

Fransa Ligi takımlarından Monaco, yeni sezon öncesi defans hattına takviye yaptı.

Haber; AA
Monaco'dan 15 milyon euroluk transfer
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07 Ağustos 2020 14:40
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Reims'tan savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, Demokratik Kongo asıllı Fransız stoper Disasi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için net 13 Milyon Euro, bonuslarla 15 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Kariyerine Paris Kulübünde başlayan 22 yaşındaki Disasi, 2016'da transfer olduğu Reims ile geçen sezon 32 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.




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