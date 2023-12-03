Monaco kötü gidişata 'dur' dedi!

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Monaco evinde Montpellier'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco kötü gidişata 'dur' dedi!
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03 Aralık 2023 18:59
Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Adi Hütter'in ekibi Monaco evinde Michel Der Zakarian'ın yönetimindeki Montpellier'i konuk etti.

II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 2-0 kazanırken goller; 9. dakikada Takumi Minamino ve 90+2'de Wissam Ben Yedder'den geldi.

Konuk ekip Montpellier'de Boubakar Kouyate 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte 2 maçın ardından yeniden galibiyetle tanışan Monaco puanını 27'ye yükseltirken, Montpellier 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Monaco deplasmanda Rennes'e konuk olurken, Montpellier evinde Lens'i ağırlayacak.

Fransa'da 17:00 seansındaki diğer maçların sonuçları şöyle;

Brest 3-0 Clermont
Toulouse 1-1 Lorient

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