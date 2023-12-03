Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Adi Hütter'in ekibi Monaco evinde Michel Der Zakarian'ın yönetimindeki Montpellier'i konuk etti.



II. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco 2-0 kazanırken goller; 9. dakikada Takumi Minamino ve 90+2'de Wissam Ben Yedder'den geldi.



Konuk ekip Montpellier'de Boubakar Kouyate 69. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte 2 maçın ardından yeniden galibiyetle tanışan Monaco puanını 27'ye yükseltirken, Montpellier 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Monaco deplasmanda Rennes'e konuk olurken, Montpellier evinde Lens'i ağırlayacak.



Fransa'da 17:00 seansındaki diğer maçların sonuçları şöyle;



Brest 3-0 Clermont

Toulouse 1-1 Lorient





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