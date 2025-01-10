Monaco, geriden gelip puan almasını bildi

Fransa Ligue 1'in 17. hafta karşılaşmasında Nantes, Monaco'yu konuk etti.



Louis Fonteneau Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Nantes'in gollerini 12'de Matthis Abline ile 47'de Kelvin Amian attı. Monaco'ya beraberliği getiren golleri ise 52'de Breel Embolo ve 59. dakikada Mohamed Salisu kaydetti.



Nantes'te mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mustafa Mohamed 78. dakikada oyuna dahil oldu.



Nantes bu sonucun ardından puanını 16'ya yükseltti. Monaco ise puanını 31 yaptı.



Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Nantes, St. Etienne deplasmanına gidecek. Monaco, Montpellier'e konuk olacak.