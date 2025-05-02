Monaco'da 4 futbolcuya kapı gözüktü!

Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da Vanderson, Caio Henrique, Wilfried Singo ve Akliouche ile yaz transfer döneminde uygun teklif gelmesi halinde yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Monaco'da 4 futbolcuya kapı gözüktü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2025 15:14
Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco'da sezon sonu büyük bir değişim kapıda.

L'Équipe'in haberine göre, Brezilyalı futbolcular Vanderson ve Caio Henrique, bu yaz kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Kulüp, her iki oyuncuya da makul teklifler gelmesi halinde transfer izni verecek.

Takımın önemli isimleri arasında yer alan Vanderson, Ocak 2022'de katıldığı Monaco'da sol bek mevkisinde ilk tercih hâline gelmişti. Ancak kulübün genç oyuncuları 2-3 sezon içinde yüksek bedellerle satma stratejisi doğrultusunda, 3.5 sezondur takımda forma giyen Brezilyalı oyuncunun vedası gündemde.

Caio Henrique için de benzer bir durum söz konusu. Tecrübeli oyuncu, bu sezon sık sık görev almasına rağmen, yaz aylarında transfer olması gündemde.

SİNGO VE AKLİOUCHE'NİN DE AYRILMASI GÜNDEMDE

Monaco'da ayrılık ihtimali olan tek isim Vanderson ve Caio Henrique değil. L'Équipe'in daha önce duyurduğu üzere Wilfried Singo da kulüpten ayrılmaya yakın. Fildişi Sahilli savunmacıya La Liga devi Atletico Madrid'in ilgisi olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, kulübün genç yıldızlarından Maghnes Akliouche da transfer piyasasının gözdesi. Yetenekli orta saha oyuncusunun ismi PSG, Manchester United ve Manchester City gibi devlerle anılıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.