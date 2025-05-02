Monaco'da 4 futbolcuya kapı gözüktü!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco'da sezon sonu büyük bir değişim kapıda.



L'Équipe'in haberine göre, Brezilyalı futbolcular Vanderson ve Caio Henrique, bu yaz kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Kulüp, her iki oyuncuya da makul teklifler gelmesi halinde transfer izni verecek.



Takımın önemli isimleri arasında yer alan Vanderson, Ocak 2022'de katıldığı Monaco'da sol bek mevkisinde ilk tercih hâline gelmişti. Ancak kulübün genç oyuncuları 2-3 sezon içinde yüksek bedellerle satma stratejisi doğrultusunda, 3.5 sezondur takımda forma giyen Brezilyalı oyuncunun vedası gündemde.



Caio Henrique için de benzer bir durum söz konusu. Tecrübeli oyuncu, bu sezon sık sık görev almasına rağmen, yaz aylarında transfer olması gündemde.



SİNGO VE AKLİOUCHE'NİN DE AYRILMASI GÜNDEMDE



Monaco'da ayrılık ihtimali olan tek isim Vanderson ve Caio Henrique değil. L'Équipe'in daha önce duyurduğu üzere Wilfried Singo da kulüpten ayrılmaya yakın. Fildişi Sahilli savunmacıya La Liga devi Atletico Madrid'in ilgisi olduğu belirtiliyor.



Ayrıca, kulübün genç yıldızlarından Maghnes Akliouche da transfer piyasasının gözdesi. Yetenekli orta saha oyuncusunun ismi PSG, Manchester United ve Manchester City gibi devlerle anılıyor.



