MKE Ankaragücü'ne, Alman bek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'ü transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'ne, Alman bek
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12 Eylül 2024 11:45
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Alman futbolcu Schulz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Levent Onuk da katıldı.

61 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

Borussia Dortmund'da 61 maça çıkan Schulz, 1 gol atarken 3 kez de asist yaptı. İlk kez Almanya dışında oynayacak olan tecrübeli sol bekin kariyerinde Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach ve Hoffenheim gibi takımlar bulunuyor.

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