MKE Ankaragücü'ne, Alman bek

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Alman futbolcu Schulz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Levent Onuk da katıldı.
61 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST
Borussia Dortmund'da 61 maça çıkan Schulz, 1 gol atarken 3 kez de asist yaptı. İlk kez Almanya dışında oynayacak olan tecrübeli sol bekin kariyerinde Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach ve Hoffenheim gibi takımlar bulunuyor.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Levent Onuk da katıldı.
61 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST
Borussia Dortmund'da 61 maça çıkan Schulz, 1 gol atarken 3 kez de asist yaptı. İlk kez Almanya dışında oynayacak olan tecrübeli sol bekin kariyerinde Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach ve Hoffenheim gibi takımlar bulunuyor.
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