MKE Ankaragücü'ne, Alman bek

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Alman futbolcu Schulz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.



Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Levent Onuk da katıldı.



61 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST



Borussia Dortmund'da 61 maça çıkan Schulz, 1 gol atarken 3 kez de asist yaptı. İlk kez Almanya dışında oynayacak olan tecrübeli sol bekin kariyerinde Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach ve Hoffenheim gibi takımlar bulunuyor.





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