MKE Ankaragücü, Fıratcan Üzüm ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fıratcan Üzüm ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü, Fıratcan Üzüm ile yollarını ayırdı
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15 Ağustos 2023 19:29
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Fıratcan Üzüm ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Fıratcan Üzüm arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, Fıratcan Üzüm'e kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz." denildi.

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