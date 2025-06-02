MKE Ankaragücü, 1 No'lu locayı şehit ve gazi yakınlarına ayırdı

MKE Ankaragücü Kulübü, 2025-2026 sezonunda maçlarını oynadığı Eryaman Stadı'ndaki 1 No'lu locanın şehit ve gazi yakınlarına ayrıldığını duyurdu.



Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Vatan uğruna canını hiçe sayan kahramanlarımızın emanetlerine minnet borcumuz var. Bu borcun bir nişanesi olarak, MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak 1 No'lu locamızı 2025/26 sezonu boyunca şehit ve gazi yakınlarımıza ayırma kararı almış bulunuyoruz. Bu locada her maç, sadece bir futbol karşılaşması değil; bir vefa duruşu, bir teşekkür, bir dualaşma yaşanacak. Onların varlığı, mücadelemize güç, diriliş yolculuğumuza ilham olacaktır. Aziz hatıralarına saygıyla, ailelerine gönülden bağlılıkla…" ifadeleri kullanıldı.



MKE Ankaragücü, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.



