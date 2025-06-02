02 Haziran
Tunus-Burkina Faso
2-0
02 Haziran
FC Lahti-JaePS
2-0
02 Haziran
TPS-EIF
2-0
03 Haziran
Chapecoense-Amazonas FC
01:00
03 Haziran
Paysandu-Criciuma
03:00

MKE Ankaragücü, 1 No'lu locayı şehit ve gazi yakınlarına ayırdı

MKE Ankaragücü, 2025-2026 sezonunda Eryaman Stadı'ndaki 1 No'lu locayı şehit ve gazi yakınlarına tahsis etti. Kulüp, bu jesti "vefa duruşu" olarak nitelendirdi.

calendar 02 Haziran 2025 23:17
Haber: AA, Fotoğraf: ankaragucu.org.tr
MKE Ankaragücü, 1 No'lu locayı şehit ve gazi yakınlarına ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



MKE Ankaragücü Kulübü, 2025-2026 sezonunda maçlarını oynadığı Eryaman Stadı'ndaki 1 No'lu locanın şehit ve gazi yakınlarına ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Vatan uğruna canını hiçe sayan kahramanlarımızın emanetlerine minnet borcumuz var. Bu borcun bir nişanesi olarak, MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak 1 No'lu locamızı 2025/26 sezonu boyunca şehit ve gazi yakınlarımıza ayırma kararı almış bulunuyoruz. Bu locada her maç, sadece bir futbol karşılaşması değil; bir vefa duruşu, bir teşekkür, bir dualaşma yaşanacak. Onların varlığı, mücadelemize güç, diriliş yolculuğumuza ilham olacaktır. Aziz hatıralarına saygıyla, ailelerine gönülden bağlılıkla…" ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.