New York Knicks pivotu Mitchell Robinson'ın normal sezonun ilerleyen dönemlerinde parkelere dönebileceği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, ayak bileğinden ameliyat geçiren Robinson'ın normal sezonun sonlarına doğru dönebileceğine iyimser bakıldığını ve NBA'in Knicks'e 7,8 milyon dolarlık Sakat Oyuncu İstisnası vermemesinin önemli bir sebebinin ise bu olduğunu belirtti.



Wojnarowski, doktorların Robinson'ın Haziran ayı ortasına kadar takımdan uzak kalıp kalmayacağını belirleyememeleri nedeniyle, ligin Çarşamba günü Knicks'e DPE başvurusunu reddettiğini bildirdiğini aktardı.



25 yaşındaki Robinson, 8 Aralık'ta Boston Celtics'e karşı oynadığı maçta sakatlandıktan sonra Aralık ayında ameliyat olmuştu.



Robinson, New York formasıyla maç başına 5,3 hücum ribaunduyla lig lideri olmasının yanı sıra, 6,2 sayı ve 10,3 ribaund ortalamaları da dahil olmak üzere en iyi sezonunu geçiriyordu.





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