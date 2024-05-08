New York Knicks, pivot Mitchell Robinson'ın ayak bileğindeki stres sakatlığından ötürü altı ila sekiz hafta içinde yeniden değerlendirilmeye alınacağını duyurdu.



Sakatlığın Knicks pivotunu playoffların geri kalanında kenarda tutması bekleniyor.



Robinson, playofflarda forma giydiği altı maçta ortalama 19,1 dakika sahada kalarak 2,8 sayı, 6,8 ribaund, 1,2 blok ve 1,0 top çalma istatistikleri yakalamıştı.



Bu sezon sakatlık sorunlarıyla mücadele eden ve kariyerinin en düşüğü olan 31 normal sezon müsabakasında oynayabilen Robinson, geçtiğimiz Aralık ayında ayak bileğinden sakatlanmış ve üç ay forma giyememişti.



Robinson, kariyerinde maç başına 8 sayı, 7.9 ribaund ve 1.9 blok ortalamalarına sahip.





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