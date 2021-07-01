Misli.com 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak

Misli.com 3. Lig'de yeni sezonun 4-5 Eylül tarihlerinde başlayacağı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Misli.com 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül'de başlayacak
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01 Temmuz 2021 15:45
Türkiye Futbol Federasyonu, Misli.com 3. Lig'de yeni sezonun 4-5 Eylül tarihlerinde başlayacağını açıkladı.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 13 Ağustos, Misli.com 2. Lig'in de 4 Eylül'de başlayacağı daha önce duyurulmuştu.


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