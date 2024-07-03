Minik cimnastikçiler, Bulgaristan'dan 4 madalyayla döndü

Uluslararası Stefka Spasova Akrobatik Cimnastik Turnuvası'na alt yaş grubu kategorisinde katılan Türk sporcular, biri altın, 4 madalya elde etti.

Haber; AA
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Minik cimnastikçiler, Bulgaristan'dan 4 madalyayla döndü
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03 Temmuz 2024 17:29
 Uluslararası Stefka Spasova Akrobatik Cimnastik Turnuvası'na alt yaş grubu kategorisinde katılan Türk sporcular, biri altın, 4 madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın Sliven kentinde düzenlenen organizasyonda 3 ülkeden 190 cimnastikçi yarıştı. Türkiye'yi ise 13 sporcu temsil etti.

Osman Avcı, Alperen Ertürk, Mustafa Ferhan Dedemen ve Tarık Buğra Tobay'dan oluşan takım, 4 erkek grup kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Çift erkekler kategorisinde mücadele eden Türk sporculardan Aras Candır ile Jan Kemal Günal gümüş, Hidayet Selim Avcı ile Yavuz Musab Tunç ise bronz madalya aldı.

Derin Saygan ile Tuğsan Ahmet Tavaslı da karışık çiftlerde bronz madalyanın sahibi oldu.

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