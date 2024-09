Vincenzo Montella'nın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Craig Bellamy'nin ekibi Galler ile 0-0 berabere kaldı.Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetti ve 90 dakika gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Bu sonuçla birlikte A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grubu'na 1 puanla başlamış oldu. Galler de gruba 1 puanla başladı.Grubun bir sonraki maçında A Milli Futbol Takımı 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de İzlanda'yı konuk ederken, Galler deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, sakatlığı geçen ve son antrenmanda takımla çalışan kaptan Hakan Çalhanoğlu'na ilk 11'de yer vermedi.İtalyan teknik adam, Galler karşısında ilk 11'de Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Arda Güler'e şans verdi.Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Can Uzun ve Eren Dinkçi yedekler arasında yer aldı.Aday kadroda bulunan Muhammed Şengezer, Yusuf Özdemir ve Eren Elmalı ise maç kadrosuna alınmadı.Cezalı Merih Demiral da bu mücadelede takımındaki yerini alamadı.Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Eren Dinkçi ve Emirhan Topçu maç kadrosuna da girdi.Yedekler arasında yer alan iki oyuncu, Montella'nın Galler mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden izledi.Başkan Hacıosmanoğlu, TFF başkanı seçildikten sonra oynanan ilk milli maçta tribündeki yerini aldı.Hacıosmanoğlu, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.Galler ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Galli taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü.Kapasitesi 33 bin kişilik olan Cardiff City Stadı'nın tamamen doldu.Galler'in yeni teknik direktörü Craig Bellamy, milli takımın başında ilk maçına Türkiye karşısında çıktı.Bellamy, iki ay önce Rob Page'in yerine göreve getirilmişti.Maçın 29. dakikasında ceza alanında Joe Rodon ile girdiği mücadelede yerde kalan Barış Alper Yılmaz penaltı bekledi.Norveçli hakem Rohit Saggi pozsiyona 'Devam' kararı verirken, pozisyonun ardından Joe Rodon ile tartışma yaşayan Barış Alper Yılmaz sarı kartla cezalandırıldı.Hakem Saggi, VAR ile görüştükten sonra 'Devam' kararını onayladı ve maç kaldığı yerde devam etti.Maçın 62. dakikasında A Milli Futbol Takımımız 10 kişi kaldı. 31. dakikadan sarı kartı bulunan Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kart gördü ve oyun dışında kaldı.A Milli Takım'ın Galler deplasmanında kazanamama serisi bu maçta da devam etti. Daha önce Galler deplasmanında çıktığı 4 maçta 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan A Milli Takım, 5. maçtan da galip ayrılamadı.5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Roberts'ın sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Ramsey kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.45+1. dakikada milli takımın sol kanattan Arda ile kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Abdülkerim kafayı vurdu top üstten dışarıya gitti.51. dakikada milli takımın sol kanattan gelişen atağında Arda Güler ceza sahasında topla buluştu, yaptığı ortada Barış Alper kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.56. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Wilson'ın sert şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.87. dakikada milli takım etkili geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim kafayı vurdu, top kaleci Ward'da kaldı.Cardiff CityRohit Saggi, Morten Jensen, Anders Olav Dale (Norveç)Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Jordan James (Dk. 88 Cooper), Ramsey (Dk. 72 Moore), Roberts, Neco Williams, Thomas (Dk. 72 Koumas), Johnson, WilsonMert Günok, Zeki Çelik (Dk. 90 Emirhan Topçu), Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek (Dk. 77 Okay Yokuşlu), Orkun Kökçü (Dk. 64 Hakan Çalhanoğlu), Kenan Yıldız (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Güler (Dk. 90 İrfan Can Kahveci), Barış Alper YılmazDk. 62 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)Dk. 25 Kenan Yıldız, Dk. 39 Kaan Ayhan, Dk. 60 Çağlar Söyüncü (Türkiye), Dk. 28 Wilson, Dk. 29 Johnson (Galler)