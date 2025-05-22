Milliler Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda

Avrupa Atletizm Birliği tarafından Fransa'da düzenlenecek Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, bu ülkeye gitti.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın Pace kasabasında düzenlenecek Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek sporcular, antrenörler Ali Topal ile Ümmü Kiraz yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.



Fransa'daki yarışmada milli sporculardan Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Dilek Öztürk, Nursena Çeto ve Yonca Kutluk madalya mücadelesi verecek.



