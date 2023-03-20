Milliler, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular 17 madalya kazandı.



Milliler, başkent Bükreş'te 13-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda 2 altın, 4 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.



Organizasyonda 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı, 127 puan toplayarak 23 yaş altında ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.



Grekoromen stilde Mustafa Safa Yıldırım gümüş, Muhammet Emin Çakır, Mert İlbars, Abdullah Toprak, Muhittin Sarıçiçek ve Hamza Bakır bronz madalya aldı.



Türkiye erkekler serbest stil ve kadınlarda ise takım halinde Avrupa ikinciliği elde etti.



Kadınlarda Nesrin Baş ve Zeynep Yetgil Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Zehra Demirhan, Ebru Dağbaşı ve Mehtap Gültekin üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Serbest stilde ise Tolga Özbek, Muhammed Gimri ve Oktay Çiftçi gümüş madalya kazanırken, Emre Kural, İsmail Küçüksolak ve Efe Anıl Al bronz madalya aldı.



Başkan Eroğlu: "Geleceğimiz gençlerde"



Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, yaptığı açıklamada, "23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Türk güreşi açısından çok başarılı geçti. Bükreş'te geleceğin şampiyon adaylarını görme fırsatı bulduk." dedi.



Milli güreşçileri kutlayan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Onlarla gurur duyuyorum. Türkiye Güreş Federasyonu olarak bu şampiyonada kazandığımız bütün madalyaları ve takım halinde kazandığımız kupaları, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, yaralılarımıza ve büyük Türk milletine armağan ediyoruz. Tarihimizde ilk defa Grekoromen Milli Takımı'mız 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar ve serbest stilde de takım halinde ikincilik elde ettik. Çok güzel bir nesil bizleri bekliyor. Bizlere inanın ve bizi destekleyin. Pırıl pırıl gençlerimizle birlikte Türk bayrağını gururla temsil etmeye devam edeceğiz. Geleceğimiz gençlerde."





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