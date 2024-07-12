Milli windsurf sporcusu Parla Kabasakal, Avrupa şampiyonu!

Mili windsurf sporcusu Parla Kabasakal, IQ Foil Youth ve Junior Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Milli windsurf sporcusu Parla Kabasakal, Avrupa şampiyonu!
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12 Temmuz 2024 14:29
Mili windsurf sporcusu Parla Kabasakal, 2-11 Temmuz tarihleri arasında Fransa'nın Embrun kentinde gerçekleşen IQ Foil Youth ve Junior Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak kariyerine büyük bir zaferi daha ekledi.

EMR Yelken ve Windsurf Kulübü'nün sporcusu olan Parla, U15 Kızlar kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakıp Avrupa şampiyonu olurken, U17 Kızlar kategorisinde ise Avrupa 3'üncülüğü elde etti.

11 farklı ülkeden 57 sporcu arasında birinci olan Parla, henüz 13 yaşındayken geçen yıl hem Avrupa, hem de dünya şampiyonu olarak tarihe geçmişti.

Parla Kabasakal, "Bana destek olan aileme, antrenörlerime ve kulübüme teşekkür ediyorum" dedi.

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