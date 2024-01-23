Milli tenisçi, Avusturalya'da son 16'ya kaldı

Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık gençler kategorisinde son 16'ya kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi, Avusturalya'da son 16'ya kaldı
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23 Ocak 2024 13:28
Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde son 16 isim arasına girdi.

Atakan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki genç erkekler 2. tur maçında, 9 numaralı seribaşı Fransız Charlie Camus ile karşılaştı.

Rakibini 48 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Atakan, ABD'li Cooper Woestendick ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

Avustralya Açık'ın quad tekerlekli sandalye kategorisinde yarışan Ahmet Kaplan ve Ali Ataman, ilk maçlarını kaybederek elendi.

Ahmet Kaplan, 1 numaralı seribaşı Hollandalı Niels Vink'e 2-0 (6-0, 6-1), Ali Ataman da 4 numaralı seribaşı İsrailli Guy Sasson'a aynı skorla yenildi.

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