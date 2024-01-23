Milli tenisçi, Avusturalya'da son 16'ya kaldı

Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde son 16 isim arasına girdi.



Atakan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki genç erkekler 2. tur maçında, 9 numaralı seribaşı Fransız Charlie Camus ile karşılaştı.



Rakibini 48 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Atakan, ABD'li Cooper Woestendick ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.



Avustralya Açık'ın quad tekerlekli sandalye kategorisinde yarışan Ahmet Kaplan ve Ali Ataman, ilk maçlarını kaybederek elendi.



Ahmet Kaplan, 1 numaralı seribaşı Hollandalı Niels Vink'e 2-0 (6-0, 6-1), Ali Ataman da 4 numaralı seribaşı İsrailli Guy Sasson'a aynı skorla yenildi.



