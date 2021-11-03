Milli sporcu Büşranur, Kars'ta kendisi gibi şampiyonlar yetiştiriyor

"Çok büyük yetenekler var"

Kars'ın Susuz ilçesinde kurs açan milli alpagut sporcusu, ilçe merkezi ve köylerden gelen çocuklara, wushu, kung fu ve güreş sporlarını öğretiyor.Wushu, kung fu ile güreş antrenörlüğü de yapan milli alpagut sporcusu Büşranur, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda sporla buluşturduğu 30 öğrenciyi, şampiyonalara hazırlıyor.Büşranur Uray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazla kilolarından kurtulmak için yaptığı spor sayesinde 15 kilo verdikten sonra milli takım serüveninin başladığını söyledi.Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda 6 aylık çalışma sonucunda birincilik elde ettiğini ifade eden Uray,diye konuştu.Uray, Susuz ilçesinde çocuklara yararlı bir şekilde kurs vermeye gayret ettiğini belirterek, 2018'den bu yana yetiştirdiği sporcularla 3 kez Türkiye Şampiyonası'na gittiklerini ve 2'sinde derece aldıklarını dile getirdi.Sporcuları zor şartlarda şampiyonalara hazırladığını anlatan Uray, şöyle konuştu:Uray, Antalya'da 3-13 Şubat 2020'de düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na derece elde eden Muhammet Emin Orunlu, Hülya Urun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen Balkan Şampiyonası'ndan dereceyle dönebilmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.Wushu'da Türkiye üçüncüsü olan Hülya Urun ise başarı elde edebilmek için kar, kış, soğuk hava, çamur demeden çalıştıklarını anlattı.Aynı şampiyonada Türkiye üçüncülüğü elde eden Muhammet Emin Orunlu da araç lastikleriyle şampiyonalara hazırlandıklarını ifade ederek, Türkiye birincisi olmayı ve olimpiyatlarda derece almayı hedeflediklerini aktardı.