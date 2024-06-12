Milli pentatlet Buğra Ündal, yarı finalde

Çin'de düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu Buğra Ünal, yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli pentatlet Buğra Ündal, yarı finalde
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12 Haziran 2024 18:44
 Çin'de düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu Buğra Ünal, yarı finale kaldı.

Çengdu kentinde devam eden şampiyonada erkekler kategorisinde elemeler yapıldı.

Elemelerde A Grubu'nu 1195 puanla üçüncü sırada tamamlayan Buğra Ünal, adını yarı finale yazdırdı.

Organizasyonda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu da kadınlarda yarı finale yükselmişti.

Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, 16 Haziran'da sona erecek.

 
 
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