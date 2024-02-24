Milli para badmintoncu Halime Yıldız, dünya üçüncüsü oldu!

Tayland'da düzenlenen Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Halime Yıldız, SL3 kategorisinde bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para badmintoncu Halime Yıldız, dünya üçüncüsü oldu!
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24 Şubat 2024 14:33
Tayland'da düzenlenen Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Halime Yıldız, SL3 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Pattaya kentinde gerçekleşen organizasyonda milli sporcu, tek kadınlar SL3 kategorisinde grup ve eleme aşamasını başarılı bir şekilde geçti. Yarı finalde Çin'den Zuxian Xiao'ya karşılaşan Halime Yıldız, rakibine 21-10 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenildi.

Milli sporcu, organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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