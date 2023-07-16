Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da podyumun zirvesinde

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci durağı İtalya etabındaki ikinci yarışı ilk sırada tamamladı.



Imola kentinde düzenlenen yarışta superpole pozisyonunu kazanan Toprak, ikinci yarışta şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın kaza yaptıktan sonra mücadeleye devam edememesiyle ilk sırayı aldı ve podyumun zirvesinde kendine yer buldu. Milli motosikletçi bu sezon ilk kez superpole dışında yarış kazandı.



İtalyan sporcu Axel Bassani ikinci olurken, Kuzey İrlandalı Jonathan Rea ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Toprak, bu sonuçla genel sıralamadaki puanını 321'e yükseltti. Alvaro Bautista ise 391 puanla zirvede bulunuyor.



Sezonun sonraki yarışı 28-30 Temmuz'da Çekya'da yapılacak.