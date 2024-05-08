Milli karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya'da yarışacak

Genç milli karting sporcusu Ayşe Çebi, 9-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek WSK Open Cup 2'de mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya'da yarışacak
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08 Mayıs 2024 15:54
Genç milli karting sporcusu Ayşe Çebi, İtalya'da 9-11 Mayıs'ta düzenlenecek WSK Open Cup 2'de yarışacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre geçen yıl "junior" kategoriden "senior" kategoriye geçen Ayşe Çebi, ACI İtalya Şampiyonası ve WSK serilerinde Türkiye'yi temsil edecek.

WSK Open Cup 2'den bir hafta sonra ACI İtalya Şampiyonası 2. yarışında ter dökmeye hazırlanan Ayşe Çebi, 2024 sezonunda Türkiye ve Avrupa'da 14 yarışta daha mücadele edecek.

İtalya'nın Franciacorta pistinde geçen ay düzenlenen WSK Open Series ilk yarışında 40 sürücünün yer aldığı OKN kategorisinde piste çıkan genç sporcu, finalde iki sıra yükselerek 25. olmayı başarmıştı.

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