Milli karateciler, İtalya'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.



Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 9-13 Ekim tarihlerinde Venedik kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 113 ülkeden 1995 sporcu tatamiye çıkacak.



Hazırlıklarını Kocaeli düzenlenen kampta tamamlayan 21'i kadın toplam 42 sporcu, İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek.



Şampiyonada farklı yaş gruplarından madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı sporcular şöyle:



Ümit kızlar:



- 47 kilo Emine Bayrak



- 54 kilo Meryem Tuncay



- 61 kilo Gülen Irmak Öztürk



+61 kilo Zilan Adıgüzel



Kata: Sultan Sarıgül



Genç kızlar



- 48 kilo Beyza Akkaya



- 53 kilo Buse Kılıç



- 59 kilo Nehir Kılıç



- 66 kilo Mesude Yalın



+66 kilo Melisa Kurdoğlu



Kata: Simay Aydın



21 Yaş Altı Kızlar:



- 50 kilo Hira Nur Temizel



- 55 kilo Aysima Hatice Kurt



- 61 kilo Betül Zehra Kara



- 68 kilo Sudenur Aksoy



+68 kilo Elif Güneş



Kata: Damla Su Türemen



Ümit-Genç Kız Takım Kata:



Beril Nil Yüksek



Elizan Sağlam



Asiye Irmak Atılgan



Nimet Berra Karakuzu



Ümit erkekler:



- 52 kilo Erkan Akköse



- 57 kilo Alper Güneş



- 63 kilo Deniz Varlık Erdem



- 70 kilo Eymen Doruk Gündoğdu



+70 kilo Efe Sağdıç



Kata: Tarık Koç



Genç erkekler



- 55 kilo Berke Ulaş Ayten



- 61 kilo Kağan Aslan



- 68 kilo Ahmet Öztürk



- 76 kilo Ersin Berat Özcan



+76 kilo Mehmet Efe Kayacık



Kata: Yağız Suat Çetinkaya



21 Yaş Altı Erkekler:



- 60 kilo Nuri Kılıç



- 67 kilo Yusuf Kılıç



- 75 kilo Ömer Faruk Yürür



- 84 kilo Yusuf Eren Temizel



+ 84 kilo Umut Eren Gündoğ



Kata: Enes Sad Beşbadem



Ümit-Genç Erkek Takım Kata:



Yağız Suat Çetinkaya



Aziz Doğan



Ege Mahlebiciler



Ahmet Nazım Özdemir



