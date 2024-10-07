Milli karateciler, İtalya'da tatamiye çıkacak

Milli karateciler, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda madalya için mücadele verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli karateciler, İtalya'da tatamiye çıkacak
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07 Ekim 2024 21:15
Milli karateciler, İtalya'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 9-13 Ekim tarihlerinde Venedik kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 113 ülkeden 1995 sporcu tatamiye çıkacak.

Hazırlıklarını Kocaeli düzenlenen kampta tamamlayan 21'i kadın toplam 42 sporcu, İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada farklı yaş gruplarından madalya mücadelesi verecek ay-yıldızlı sporcular şöyle:

Ümit kızlar:

- 47 kilo Emine Bayrak

- 54 kilo Meryem Tuncay

- 61 kilo Gülen Irmak Öztürk

+61 kilo Zilan Adıgüzel

Kata: Sultan Sarıgül

Genç kızlar

- 48 kilo Beyza Akkaya

- 53 kilo Buse Kılıç

- 59 kilo Nehir Kılıç

- 66 kilo Mesude Yalın

+66 kilo Melisa Kurdoğlu

Kata: Simay Aydın

21 Yaş Altı Kızlar:

- 50 kilo Hira Nur Temizel

- 55 kilo Aysima Hatice Kurt

- 61 kilo Betül Zehra Kara

- 68 kilo Sudenur Aksoy

+68 kilo Elif Güneş

Kata: Damla Su Türemen

Ümit-Genç Kız Takım Kata:

Beril Nil Yüksek

Elizan Sağlam

Asiye Irmak Atılgan

Nimet Berra Karakuzu

Ümit erkekler:

- 52 kilo Erkan Akköse

- 57 kilo Alper Güneş

- 63 kilo Deniz Varlık Erdem

- 70 kilo Eymen Doruk Gündoğdu

+70 kilo Efe Sağdıç

Kata: Tarık Koç

Genç erkekler

- 55 kilo Berke Ulaş Ayten

- 61 kilo Kağan Aslan

- 68 kilo Ahmet Öztürk

- 76 kilo Ersin Berat Özcan

+76 kilo Mehmet Efe Kayacık

Kata: Yağız Suat Çetinkaya

21 Yaş Altı Erkekler:

- 60 kilo Nuri Kılıç

- 67 kilo Yusuf Kılıç

- 75 kilo Ömer Faruk Yürür

- 84 kilo Yusuf Eren Temizel

+ 84 kilo Umut Eren Gündoğ

Kata: Enes Sad Beşbadem

Ümit-Genç Erkek Takım Kata:

Yağız Suat Çetinkaya

Aziz Doğan

Ege Mahlebiciler

Ahmet Nazım Özdemir

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