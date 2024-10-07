Milli judocu İbrahim Tataroğlu'ndan madalya

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Tacikistan'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda +100 kiloda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli judocu İbrahim Tataroğlu'ndan madalya
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07 Ekim 2024 14:34
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Tacikistan'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda +100 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Duşanbe'de gerçekleştirilen ve 67 ülkeden 539 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'den 12 isim madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonanın son gününde +100 kiloda tatamiye çıkan ay-yıldızlı judocu İbrahim Tataroğlu, üçüncülük müsabakasında Rumen rakibi Darius Dobre'yi yenerek bronz madalya kazandı.

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