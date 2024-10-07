Milli judocu İbrahim Tataroğlu'ndan madalya

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Tacikistan'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda +100 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Duşanbe'de gerçekleştirilen ve 67 ülkeden 539 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'den 12 isim madalya mücadelesi verdi.
Şampiyonanın son gününde +100 kiloda tatamiye çıkan ay-yıldızlı judocu İbrahim Tataroğlu, üçüncülük müsabakasında Rumen rakibi Darius Dobre'yi yenerek bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Duşanbe'de gerçekleştirilen ve 67 ülkeden 539 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'den 12 isim madalya mücadelesi verdi.
Şampiyonanın son gününde +100 kiloda tatamiye çıkan ay-yıldızlı judocu İbrahim Tataroğlu, üçüncülük müsabakasında Rumen rakibi Darius Dobre'yi yenerek bronz madalya kazandı.