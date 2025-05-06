Milli halterci Fatmagül Çevik, gençler dünya şampiyonu oldu

Genç kadınlar +87 kiloda mücadele eden Fatmagül, toplamda altın, koparmada gümüş, silkmede bronz madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli halterci Fatmagül Çevik, gençler dünya şampiyonu oldu
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06 Mayıs 2025 00:20
Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na genç kadınlar +87 kilo kategorisinde katılan Fatmagül Çevik, toplamda altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Koparmada 110 kiloyla gümüş, silkmede 135 kiloyla bronz madalya kazanan 19 yaşındaki Fatmagül, toplam 245 kilo kaldırarak gençler dünya şampiyonu oldu.

Milli halterciler böylece şampiyonayı, 8 madalyayla (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) tamamladı.

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