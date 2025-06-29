Milli güreşçilerden, Avrupa 15 Yaş Altı Şampiyonası'nda 3 madalya daha

Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın son gününde mindere çıkan Türk güreşçiler, grekoromen stilde birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.



Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla tamamlandı.



85 kiloda mücadele eden Yusuf Yaser Aksu, finalde Rus Dzmtry Kisel'i 9-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.



Orhan Eymen Taşçı (68 kilo), gümüş, Ömer Arslan (51 kilo) ise bronz madalya elde etti.











