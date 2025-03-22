Milli eskrimci Alara Atmaca'nın hedefi 2028 Olimpiyatları

Antalya'da Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 16 yaşındaki milli sporcu Alara Atmaca, ABD'nın Los Angeles kentinde 2028'de gerçekleştirilecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.



Bulgaristan'da bu yıl düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Flöre Eskrim Turnuvası'nda altın, Almanya'da aynı isimli geçen yıl gerçekleştirilen turnuvada ise gümüş madalya kazanan Alara, Antalya'da 23 Şubat-2 Mart'ta düzenlenen Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesinde yer aldı.



Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Alara, elde ettiği başarılarla 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını gururla taşımak için antrenörlüğünü yapan babası Onur Atmaca ile haftanın 4 günü çalışmalarını sürdürüyor.



Balıkesir'deki özel bir okulda eğitimini sürdüren Alara, AA muhabirine, eskrim sporuna 8 yaşında başladığını söyledi.



Avrupa şampiyonu olma hayaliyle tüm sezon boyunca çalıştığını anlatan Alara, "Yoğun antrenman programıyla buna hazırlandım ve kürsüye çıktım. Başta çok stres ve heyecanım vardı ama kendimden bu dereceyi bekliyordum. Çok güzel bir duygu." dedi.



"Babamla antrenman yapmanın iyi yönleri olduğu gibi zorlayıcı kısımları da var ama en büyük destekçim babam." diyen Alara, şöyle devam etti:



"Birlikte güzel başarılar elde ettik. Şimdi hedefim gelecek ay Çin'de yapılacak Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda derece almak. Bunun ardından ay yıldızlı formayla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı planlıyorum."



Alara Atmaca, Eskişehir'de katıldığı Okullar Arası Eskrim Turnuvası'nda da iyi sonuçlar almayı beklediğine dikkati çekti.



Antrenör Onur Atmaca: "Tarihi bir başarı elde ettik"



Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde eskrim antrenörlüğü yapan Onur Atmaca ise kızının Avrupa şampiyonluğuyla önemli bir başarıya imza attığını kaydetti.



Eylül ayında başlayan ve yoğun geçen bir müsabaka süreci geçirdiklerini aktaran Atmaca, şunları bildirdi:



"Alara birçok uluslararası turnuvada derece elde etti. Avrupa Şampiyonası öncesinde kamp sürecimiz verimli geçti. Önemli olan, mental olarak en hazır olduğu gün şampiyona günüydü ve gerçekten tarihi bir başarı elde etti. Kadınlar flörede Türkiye'ye ilk Avrupa madalyasını kazandırarak ismini altın harflerle tarihe yazdırdı."



Onur Atmaca, kızı Alara Atmaca'nın elde ettiği uluslararası başarıların, Türkiye'de eskrim sporu için umut verici olduğunu sözlerine ekledi.



