Milli cimnastikçiler, olimpiyatlarda madalya hedefine kilitlendi

Milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve Adem Asil, madalya hedefiyle hazırlandıkları 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na damga vurmak istiyorlar.



Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, olimpiyatlara hazırlık kapsamında sezonun ilk kampını Bolu'da yaptı. Milliler, Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenörler gözetiminde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürdü. Bolu kampını tamamlayan milli cimnastikçiler, kampın verimli geçtiğini ifade ettiler.



Kamp kadrosunda yer alan milli sporcular Ahmet Önder ve Adem Asil, olimpiyatlarda madalya kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söylediler.



"Herkes elinden geleni yapmaya çalışacak"



Dünya ve Avrupa şampiyonu 24 yaşındaki Adem Asil, AA muhabirine, Bolu'da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini, olimpiyat için en iyi şekilde hazırlandıklarını anlattı.



Avrupa Cimnastik Birliğince "yılın erkek cimnastikçisi" seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Asil, "Zaten benim hedeflerimden biriydi. Bunun gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Benim için 2022 yılı müthiş geçti. Dünya, Avrupa, Akdeniz ile İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya aldım. Çok mutlu ve gururluyum." şeklinde konuştu.



Asil, cimnastik tarihinde takım olarak olimpiyatlara ilk kez gidildiğine işaret ederek, "Takım olarak gerçekten çok şanslıyız. Birlikte olduğumuz için bu başarıyı yakaladık. İyi bir jenerasyon yakaladık ve sistem de güzel. Bunu başarmak da istiyorduk. Orada herkes elinden geleni yapmaya çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.



Olimpiyatlarda kariyerinin tek eksik madalyasını kazanmayı hedeflediğini belirten Asil, "Benim tek eksiğim var, olimpiyat madalyası. Orada da bunu almak istiyorum. Takım olarak da finale kalmak istiyoruz. Bunu başarabileceğimizi inanıyorum." dedi.



"Hedefimiz madalya sayını artırmak ve rengini değiştirmek"



Dünya ve Avrupa ikincisi 27 yaşındaki Ahmet Önder de Bolu kampının verimli geçtiğini söyledi.



Önder, son zamanlardaki en büyük hedeflerinin takım halinde olimpiyatlara gitmek olduğunu belirterek, "Takımda başarılı olabilmek için bireysel olarak da başarılı olmak gerekiyor. Cimnastik bireysel spor olsa da takım yarışmaları da var. Bizim de en büyük hedefimiz son yıllarda takım olarak madalya kazanmak ve olimpiyata takım olarak gitmekti. Bunu başardığımız için çok gururluyuz." diye konuştu.



Güçlü bir takım olduklarını vurgulayan Önder, "En büyük hedefimiz, madalya sayısını artırmak ve rengini değiştirmek. Bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. Tokyo Olimpiyatları'nda finalim vardı. Bu finalimi madalyaya çevirmek istiyorum. Zaten kendi seviyemizin bir üstüne çıkmazsak kendimizi geliştirememişiz demektir. O yüzden bu olimpiyatlar bizim için çok önemli. Takım olarak da başarılı bir olimpiyat geçireceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



"Paris, Türk sporunun tarih yazdığı bir yer olacak." diye konuşan Önder, sporcuları olimpiyat heyecanının sardığını, başarıya ulaşmak için çalışmalarını azimle sürdürdüklerini anlattı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU