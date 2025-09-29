29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-015'
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Milli boksör Mustafa Ömer Şahin, Avrupa şampiyonluğu için yumruk sallıyor

Milli boksör Mustafa Ömer Şahin, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle çalışıyor.

calendar 29 Eylül 2025 14:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli boksör Mustafa Ömer Şahin, Avrupa şampiyonluğu için yumruk sallıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli boksör Mustafa Ömer Şahin, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle hazırlıklarını yapıyor.

Boksa 7 yaşında başlayan Mustafa Ömer'in kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü bulunuyor.

Milli boksör, Çekya'da yarın başlayacak şampiyonaya, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.


Çalışmalarını tamamlayan 18 yaşındaki milli sporcu, 70 kilogramda Avrupa şampiyonu olmak istiyor.

Mustafa Ömer Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın kaptanı olduğunu söyledi.

Boksa babasının yönlendirmesiyle 7 yaşında başladığını anlatan Mustafa Ömer, "Daha sonra hocamı tanıdım. 5 kez Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa üçüncüsüyüm. Burada, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Dördüncü kampımızı yaptık." dedi.

Yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini ifade eden Mustafa Ömer, şampiyonaya hazır olduklarını belirtti.

- "Madalyamı altına çevirmek istiyorum"

Büyük hedefleri olduğunu aktaran Mustafa Ömer Şahin, "Allah'ın izniyle artık yarı finali geçeceğim. Finalde şampiyonluk istiyorum. Madalyam zaten var, onu altına çevirmek istiyorum. Çalışmalarımız o yönde. Takım olarak iyi durumdayız. Kamplarımızı iyi geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kamp merkezini çok beğendiğini anlatan Mustafa Ömer, "Çocukken buradaydık, genç olduk, hala buradayız. Kamp merkezimizde bize her türlü imkan sunuluyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.