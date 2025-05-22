22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
4-1
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
1-0DA
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
2-072'
22 Mayıs
Winterthur-Sion
2-072'
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
3-070'

Milli bisikletçilerden 2 madalya daha

Milli bisikletçiler, Romanya'da devam eden 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda 2 madalya daha elde etti.

calendar 22 Mayıs 2025 22:14 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 22:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli bisikletçilerden 2 madalya daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Bacau kentindeki organizasyonda bugün büyük erkekler kategorisinde 180 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Milli bisikletçilerden Burak Abay, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Burak'ın hemen arkasından finişe ulaşan bir diğer milli sporcu Ahmet Örken ise bronz madalya aldı.

Şampiyonada daha önce bireysel zamana karşı yarışta Ahmet Örken elit erkekler kategorisinde, Ege Erülkü de 19 yaş altında gümüş madalya kazanmıştı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.