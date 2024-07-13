Milli bilardocu Tayfun Taşdemir'den bronz madalya

Portekiz'deki 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda mücadele eden milli bilardocu Tayfun Taşdemir bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli bilardocu Tayfun Taşdemir'den bronz madalya
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13 Temmuz 2024 16:49
Son güncelleme 13 Temmuz 2024 16:50
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Portekiz'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Porto şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Tayfun Taşdemir, yarı finale kadar namağlup ilerledi.

Tayfun Taşdemir, yarı final müsabakasında Güney Koreli rakibi Myung Woo Cho ile zorlu mücadelesinden mağlup ayrıldı. Bu sonuçla milli bilardocu Tayfun Taşdemir, kupayı üçüncülük ile tamamladı.

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