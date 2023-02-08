Milli basketbolcu enkaz altında

ING Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın da Malatya'da enkaz altında kaldığı ifade ediliyor.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bölge takımlarından Gaziantep Basketbol, hafta sonunda Büyükçekmece deplasmanında boy gösterdiği için Gaziantep'e dönemedi. Takım, FIBA Avrupa Kupası mücadelesi için Almanya'ya gitti.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Basketbol Ligi ekipleri Elazığ İl Özel İdare, Tarsus Belediyesi ve Elazığ Basketbol bölgede etkilenen takımlar oldu. Öte yandan 9-11 Mart tarihleri arasında Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali de depremin vurduğu Hatay'da oynanacak.





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