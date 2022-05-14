Milli atletlerden 4'ü altın 7 madalya

Milli atletler, Romanya'da gerçekleştirilen Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde birinci oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Campulung Moldovenesc kentinde yapılan 14. Balkan Dağ Koşuları Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Ay-yıldızlı ekip, Romanya'da 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile en başarılı ekip oldu.



20 Yaş altı gruplarında bireysel ve takım tüm şampiyonlukları kazanan Türkiye, büyüklerde ise kadınlar mücadelesinde takım halinde kürsüye çıktı.



Organizasyonda millilerin madalyaları şöyle:



Altın Madalyalar:



20 Yaşı Altı Erkekler: Hakim Dursun



20 Yaş Altı Erkekler: Milli Takım



20 Yaş Altı Kadınlar: Sıla Ata



20 Yaş Altı Kadınlar: Milli Takım



Gümüş Madalyalar:



20 Yaş Altı Kadınlar: Leyla Işık



Büyük Kadınlar: Milli Takım





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