Milli atlet Berke Akçam, iki Türkiye rekoru birden kırdı

Milli atlet Berke Akçam, Bursa'da yapılan Olimpik Deneme Salon Yarışları'nda 300 metrede iki Türkiye rekoruna imza attı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Berke Akçam, organizasyonun ikinci gününde yarıştı.



Berke, 300 metrede 32.80'lik derecesiyle 23 yaş altı ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.





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