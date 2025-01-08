Milan Skriniar kararını veriyor!

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Milan Skriniar için sıcak bir gelişme yaşandı.L'Equipe'de yer alan habere göre; Slovak oyuncu, geleceği için son kararını bu hafta sonuna kadar verecek.Haberde Galatasaray'ın en ısrarcı takım olarak öne çıktığı belirtilirken, birçok taliplisinin olduğu yazıldı.Yıldız savunmacı ile Tottenham, Napoli ve Aston Villa'nın ilgilendiği kaydedildi.Skriniar'ın, düzenli oynayabileceğini düşündüğü için sarı kırmızılı takımın teklifine sıcak baktığı kaydedildi.29 yaşındaki stoper, kısa süre içinde hangi takıma transfer olacağına karar vermesi bekleniyor.PSG'ye Inter'den bedelsiz transfer olan Skriniar, bu sezon 5 maçta forma giyebildi.