Milan Skriniar'dan Juventus kararı

Milan Skriniar, Juventus'a transfer olmayı kabul etti. İtalyan ekibi, Paris Saint-Germain ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan Skriniar'dan Juventus kararı
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26 Kasım 2024 00:44
Transfer çalışmalarını sürdüren Juventus, PSG'nin yıldızı için harekete geçti.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Juventus, Milan Skriniar ile ilgileniyor.

JUVENTUS'U KABUL ETTİ

Haberde Skriniar'ın İtalyan devine transfer olmayı kabul ettiği belirtildi. Oyuncuyu ikna eden Juve, PSG ile bonservis görüşmelerine başladı.

Fransız devinin, sözleşmesi 2028 yılında sona erecek oyuncuyu uygun bir fiyata bırakmak istemediği yazıldı.

29 yaşındaki Slovak stoper, bu sezon PSG'de 5 maçta forma giydi. Fransızlar, yıldız ismi 2023 yılında Inter'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

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