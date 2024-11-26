Milan Skriniar'dan Juventus kararı

Transfer çalışmalarını sürdüren Juventus, PSG'nin yıldızı için harekete geçti.



Foot Mercato'da yer alan habere göre; Juventus, Milan Skriniar ile ilgileniyor.



JUVENTUS'U KABUL ETTİ



Haberde Skriniar'ın İtalyan devine transfer olmayı kabul ettiği belirtildi. Oyuncuyu ikna eden Juve, PSG ile bonservis görüşmelerine başladı.



Fransız devinin, sözleşmesi 2028 yılında sona erecek oyuncuyu uygun bir fiyata bırakmak istemediği yazıldı.



29 yaşındaki Slovak stoper, bu sezon PSG'de 5 maçta forma giydi. Fransızlar, yıldız ismi 2023 yılında Inter'den bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.



